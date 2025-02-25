Пилоты самолета с россиянами на борту увидели таинственный свет в небе

Aviaincident: Российские пилоты увидели свечение на рейсе Оренбург — Москва

Пилоты самолета российской авиакомпании увидели таинственный свет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

24 февраля Boeing 737-800 с пассажирами на борту выполнял рейс из Оренбурга в московский аэропорт Шереметьево. Во время полета пилоты доложили о свечении выше эшелона полета воздушных судов.

Отмечается, что других самолетов в том районе не было. Пилоты не стали объявлять сигналы срочности и бедствия и продолжили полет. Посадка в столице прошла благополучно.

Ранее лайнер Delta Air Lines совершил экстренную посадку через десять минут после вылета из-за задымления в салоне. Пассажиры сняли обстановку на рейсе на видео.