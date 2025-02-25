Польша попросила у Германии отдать американские войска

Президент Дуда: Германия может отдать нам свои отношения с США и их войска

Германия может нам отдать Польше свои отношения с США и их войска, которые расположены на территории ФРГ. Об этом заявил президент восточноевропейской республики Анджей Дуда в интервью Polsat.

«Германия отдала нам свои отношения с Соединенными Штатами. Мы с удовольствием возьмем их вместе со всеми американскими войсками, которые находятся в Германии. Добро пожаловать!» — призвал глава государства.

Таким образом, Дуда ответил на вопрос о том, как он относится к призывам немецких политиков к большей независимости от Соединенных Штатов и обретению стратегической автономии.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц пожаловался, что администрации президента США Дональда Трампа безразлична судьба Европы. В связи с этим Евросоюзу необходимо сконцентрироваться на усилении своих позиций. Он указал, что этот вопрос станет основным приоритетом его внешней политики при руководстве ФРГ.