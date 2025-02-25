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00:16, 26 февраля 2025Бывший СССР

Появилось полное видео «настоящего геноцида» ВСУ на «дороге смерти» в Суджу

Военные РФ FPV-дронами устроили «настоящий геноцид» ВСУ на дороге смерти в Суджу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Осведомитель»

Опубликовано полное видео настоящего геноцида Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке дороги Н-07/Р-200 между Юнаковкой и Суджой. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

В ролике собрана подборка уничтожения техники и личного состава ВСУ FPV-дронами.

Ранее украинские военные прозвали трассу из сумской Юнаковки в курскую Суджу дорогой смерти после взятия маршрута под огневой контроль российскими войсками. По данным «Рубикона», на данной дороге уже уничтожено более 300 единиц техники. Протяженность участка составляет чуть более двух десятков километров по прямой, он весь завален выжженной техникой ВСУ.

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