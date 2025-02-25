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16:19, 25 февраля 2025Мир

Премьер Польши получил травму

Премьер Польши Туск повредил ногу, катаясь на горных лыжах с внуками
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Czarek Sokolowski / Pool / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск получил травму ноги, катаясь на горных лыжах с внуками. Об этом политик сообщил в видеообращении, размещенном в его аккаунте социальной сети Х.

«Это должны были быть выходные мечты, ведь я планировал их за целых полгода. Два дня с внуками на лыжах. Внуки на склоне закричали: "Дедушка, покажи, как ты катаешься". Ну, я и показал. Несколько ближайших дней эти приспособления будут со мной — эти костыли и ортез, и во время работы. Я, конечно, не собираюсь идти на больничный», — рассказал польский премьер.

Туск также дал совет любителям горнолыжного спорта быть осторожнее и очень внимательно проверять снаряжение перед катанием. Он добавил, что повредил ногу из-за собственной невнимательности.

21 февраля Туск призвал европейские страны финансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов. Также он заявил, что необходимо усилить воздушную оборону, защиту Балтии и границ Европейского союза (ЕС) с Россией.

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