Работу отца отдавшего 200 миллионов рублей мошенникам подростка раскрыли

Раскрыта работа отца подростка, отдавшего мошенникам 200 млн рублей

Отец подростка, отдавшего мошенникам 200 миллионов рублей, является совладельцем подразделения сети салонов красоты «Toni & Guy». Место работы пострадавшего бизнесмена раскрыла Baza.

Утверждается, что мужчина в 2015 году окончил киевский вуз. Вскоре он основал компанию ООО «Ти Энд Джи Групп», в которой по сей день занимает пост генерального директора. Активы компании в 2023 году составили 3,5 миллиона рублей, а убытки — 3,7 миллиона.

Сын бизнесмена вскрыл сейф отца болгаркой и передал деньги мошенникам. Они убедили подростка в том, что средства нужно срочно зафиксировать в налоговой инспекции, так как в противном случае полиция обвинит его семью в финансировании терроризма.

Ранее в Хабаровском крае мужчина отдал мошенникам 9 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях. По совету аферистов он установил неизвестное приложение и начал инвестировать в него деньги.