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23:46, 25 февраля 2025Россия

Работу отца отдавшего 200 миллионов рублей мошенникам подростка раскрыли

Раскрыта работа отца подростка, отдавшего мошенникам 200 млн рублей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Отец подростка, отдавшего мошенникам 200 миллионов рублей, является совладельцем подразделения сети салонов красоты «Toni & Guy». Место работы пострадавшего бизнесмена раскрыла Baza.

Утверждается, что мужчина в 2015 году окончил киевский вуз. Вскоре он основал компанию ООО «Ти Энд Джи Групп», в которой по сей день занимает пост генерального директора. Активы компании в 2023 году составили 3,5 миллиона рублей, а убытки — 3,7 миллиона.

Сын бизнесмена вскрыл сейф отца болгаркой и передал деньги мошенникам. Они убедили подростка в том, что средства нужно срочно зафиксировать в налоговой инспекции, так как в противном случае полиция обвинит его семью в финансировании терроризма.

Ранее в Хабаровском крае мужчина отдал мошенникам 9 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях. По совету аферистов он установил неизвестное приложение и начал инвестировать в него деньги.

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