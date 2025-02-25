Россиянин год проходил с пластиковой дробью от игрушечного пистолета в ухе

В ЯНАО врачи вытащили из уха мужчины дробь, с которой он проходил год

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) мужчина целый год проходил с пластиковой дробью в ухе. Врачи вытащили инородное тело, сообщили в Новоуренгойской центральной городской больнице.

По словам россиянина, дробь могла оказаться в ухе во время игры — ею выстрелили ему в ухо из игрушечного пистолета.

Целый год травма не давала о себе знать, пока не воспалилось ухо. Мужчине провели обследование, по результатам которого выяснилось, что дробь вросла в стенки слухового прохода, появились спайки. Пациенту назначили операцию.

«Оториноларингологи провели кюретаж наружного уха – выскоблили ушную серу и произвели надрез тканей, что позволило сделать инородное тело подвижным. Затем специальным крючком извлекли шарик. Для этого завели тупой конец крючка за инородное тело и обратным движением освободили слуховой проход», — рассказали о ходе операции в медучреждении.

Операция прошла успешно, сейчас мужчина находится под наблюдением врачей поликлиники.

Ранее сообщалось о жительнице Тюменской области, которая 25 лет проходила с осколком зеркала в носу. Спустя годы во время установки зубных протезов медики обнаружили инородное тело размером 2,5 на 1,5 сантиметров.