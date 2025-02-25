Россиянин пытался поджечь отделение связи в краевом центре и оказался под стражей

В Ставрополье мужчина попал под стражу за попытку поджога отделения связи

В Ставрополье под стражу заключен 20-летний местный житель, который пытался поджечь отделение связи в краевом центре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По информации правоохранителей, молодой человек познакомился с неустановленным лицом в одном из мессенджеров и вступил с ним в сговор. Злоумышленник предложил ему за вознаграждение совершить создающие опасность для населения действия в целях дестабилизации органов власти. Фигурант согласился и изготовил самодельную зажигательную смесь. 28 января он попытался поджечь отделение связи в краевом центре.

Сотрудники УФСБ России совместно с коллегами Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ставропольскому краю установили личность подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта. Задержанный заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина попытался поджечь здание ФСБ РФ на Литейном проспекте.