Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 25 февраля 2025Россия

Россиянин ушел на СВО из чувства мести

Кавалер двух орденов Мужества Асылбаев заявил, что отправился на СВО ради мести
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Кавалер двух орденов Мужества, командир эвакуационного отделения танкового батальона Мударис Асылбаев рассказал о личных причинах ухода на специальную военную операцию (СВО). С его слов, на это его сподвигло чувство мести, пишет «Московский комсомолец».

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил ему медаль генерала Шаймуратова. Получая награду, россиянин рассказал, что его друг был серьезно ранен на фронте через три месяца после начала спецоперации, спасти его не удалось. После этого случая он решил лично отправиться на передовую.

«Когда я узнал [о смерти друга], я так разозлился, что у меня глаза были красные. Я тогда служил по контракту в Дальневосточном округе, пошел к своему начальству и попросился на СВО. Меня еще отговаривали, не сразу отпустили. Но я был уверен, что идти надо. Сейчас я считаю, что за друга отомстил», — сказал Асылбаев.

Военнослужащий признался, что в первые дни на фронте было страшно, но сейчас воспринимает боевую обстановку, как нечто обыденное.

«Знал, на что шел, понимал, что идут реальные боевые действия на земле. И сейчас на передовой легче не стало. Но человек ко всему привыкает (...) Просто бьешь врага», — заключил он.

Ранее жительница Башкирии ушла на СВО, чтобы отомстить за брата-прапорщика. Россиянка рассказала, что уже в зоне боевых действий ее жажда мести стала угасать по мере продвижения ее батальона вглубь позиций противника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон перебил Трампа во время пресс-конференции в Белом доме. Почему он так сделал и как отреагировал президент США?

      Россиянам назвали самую выгодную для сдачи недвижимость

      Свыше десяти человек пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом в российском регионе

      Россиянин ушел на СВО из чувства мести

      Стало известно о наступлении ВС России в Часовом Яре

      Раскрыт гонорар Кристины Асмус

      Россиянку из Крыма признали самой красивой девушкой Европы

      Бойцы ВСУ отказались от солидарности с США из-за Трампа

      Почти половина немцев выступила против поддержки Украины

      Депутат Рады с трибуны призвал Зеленского не быть президентом Украины во второй раз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше