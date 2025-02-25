Россиянин ушел на СВО из чувства мести

Кавалер двух орденов Мужества Асылбаев заявил, что отправился на СВО ради мести

Кавалер двух орденов Мужества, командир эвакуационного отделения танкового батальона Мударис Асылбаев рассказал о личных причинах ухода на специальную военную операцию (СВО). С его слов, на это его сподвигло чувство мести, пишет «Московский комсомолец».

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил ему медаль генерала Шаймуратова. Получая награду, россиянин рассказал, что его друг был серьезно ранен на фронте через три месяца после начала спецоперации, спасти его не удалось. После этого случая он решил лично отправиться на передовую.

«Когда я узнал [о смерти друга], я так разозлился, что у меня глаза были красные. Я тогда служил по контракту в Дальневосточном округе, пошел к своему начальству и попросился на СВО. Меня еще отговаривали, не сразу отпустили. Но я был уверен, что идти надо. Сейчас я считаю, что за друга отомстил», — сказал Асылбаев.

Военнослужащий признался, что в первые дни на фронте было страшно, но сейчас воспринимает боевую обстановку, как нечто обыденное.

«Знал, на что шел, понимал, что идут реальные боевые действия на земле. И сейчас на передовой легче не стало. Но человек ко всему привыкает (...) Просто бьешь врага», — заключил он.

Ранее жительница Башкирии ушла на СВО, чтобы отомстить за брата-прапорщика. Россиянка рассказала, что уже в зоне боевых действий ее жажда мести стала угасать по мере продвижения ее батальона вглубь позиций противника.