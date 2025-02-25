Россиянина приговорили к пяти годам колонии за разжигание межнациональной розни

В Крыму осудили местного жителя за разжигание межнациональной розни

В Крыму осудили местного жителя за возбуждение национальной розни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

По данным ведомства, в ноябре 2021 года житель региона создал на одном их видеохостингов аккаунт. Подсудимый нашел несколько каналов, где посмотрел видео, в котором было несогласие с действиями России в период проведения специальной военной операции (СВО). Под этими роликами он опубликовал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по национальному признаку. Его действия пресекли сотрудники ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к пяти годам и десяти дням колонии общего режима. Также лишил права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, с размещением обращений в сетях общего пользования, включая интернет, сроком на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что в крупном российском городе полиция пресекла деятельность экстремистского сообщества.