Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:54, 25 февраля 2025Россия

Россиянка рассказала о двухлетней травле дочери в школе и обратилась к Бастрыкину

Жительница Петербурга рассказала о травле дочери в школе на Васильевском острове
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга рассказала о двухлетней травле дочери в школе на Васильевском острове. Она обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, передает 78.ru.

Горожанка пояснила, что на протяжении длительного времени одноклассники травят третьеклассницу, избивают и портят ее имущество.

По словам матери, девочке потребовалась помощь психологов. Жительница Северной столицы отметила, что ее многочисленные просьбы к руководству школы изменить ситуацию никакого эффекта не принесли.

Глава СКР уже поручил доложить о результатах проверки в школе.

До этого сообщалось, что в Перми школьницы жестоко избили сверстницу в душевой из-за электронных сигарет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госсекретарь США высказался о «враждебных» резолюциях в ООН по Украине

      Победитель самого масштабного шоу в истории раскрыл закулисье проекта

      Тревел-блогерша описала любовь мексиканцев к одному напитку фразой «настоящая секта»

      Александра Бортич снялась в купальнике

      ИИ ускорил разработку чипов в несколько раз

      На Украине назвали худший сценарий в отношениях с США

      Возможность отказа банков от приема старых долларов в России оценили

      Мужчина взорвал дом бывшей и задумал скормить питону ее дочь

      Украина снова пыталась ударить по региону России

      Экс-глава МИД Украины назвал действенными угрозы Трампа ограничить поставки оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше