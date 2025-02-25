Россиянка рассказала о двухлетней травле дочери в школе и обратилась к Бастрыкину

Жительница Петербурга рассказала о травле дочери в школе на Васильевском острове

Жительница Санкт-Петербурга рассказала о двухлетней травле дочери в школе на Васильевском острове. Она обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, передает 78.ru.

Горожанка пояснила, что на протяжении длительного времени одноклассники травят третьеклассницу, избивают и портят ее имущество.

По словам матери, девочке потребовалась помощь психологов. Жительница Северной столицы отметила, что ее многочисленные просьбы к руководству школы изменить ситуацию никакого эффекта не принесли.

Глава СКР уже поручил доложить о результатах проверки в школе.

До этого сообщалось, что в Перми школьницы жестоко избили сверстницу в душевой из-за электронных сигарет.