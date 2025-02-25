Российский муниципалитет ввел дополнительные выплаты новобранцам СВО

В Пермском крае ввели дополнительную выплату для новобранцев СВО

В Косинском районе Пермского края ввели дополнительную выплату новобранцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Совет представительных органов муниципальных образований региона в Telegram.

Согласно решению, принятому депутатами Косинского округа, добровольцы при заключении контракта будут получать от муниципалитета по 100 тысяч рублей. При этом эта сумма будет суммироваться с региональной и федеральной выплатами.

Средства, которые выделят из резервного фонда администрации округа, новобранцы будут получать с 1 марта по 31 декабря 2025 года.

Ранее в Марий Эл второй раз подряд повысили выплату добровольцам при заключении контракта с Минобороны. Размер региональной выплаты повысили до 2,6 миллиона рублей.