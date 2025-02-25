Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:38, 25 февраля 2025Россия

Российский муниципалитет ввел дополнительные выплаты новобранцам СВО

В Пермском крае ввели дополнительную выплату для новобранцев СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Косинском районе Пермского края ввели дополнительную выплату новобранцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Совет представительных органов муниципальных образований региона в Telegram.

Согласно решению, принятому депутатами Косинского округа, добровольцы при заключении контракта будут получать от муниципалитета по 100 тысяч рублей. При этом эта сумма будет суммироваться с региональной и федеральной выплатами.

Средства, которые выделят из резервного фонда администрации округа, новобранцы будут получать с 1 марта по 31 декабря 2025 года.

Ранее в Марий Эл второй раз подряд повысили выплату добровольцам при заключении контракта с Минобороны. Размер региональной выплаты повысили до 2,6 миллиона рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путь к миру». Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине. О чем говорится в документе из трех абзацев?

      В России усомнились в скором возвращении Visa и Mastercard

      Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в облегающих шортах

      Стало известно о подавленном состоянии командиров ВСУ в Сумской области

      Латвийский биатлонист обвинил тренера сборной в избиении

      Франция захотела разместить ядерные силы в Германии

      В России начали расследование после нападения на Генконсульство в Марселе

      Глава села с депутатом похитили россиянку и жестоко расправились с ней

      В Польше заявили о поражении Украины

      Экс-владельцы крупнейшего в России производителя вина попросили отменить национализацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше