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10:20, 25 февраля 2025Россия

Российского депутата второй раз лишили мандата

В ХМАО депутата второй раз лишили мандата из-за ухода от уплаты налогов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В Ханты-Мансийском автономном округе депутата думы одного из районов второй раз лишили мандата. Об этом сообщает Ura.ru.

Речь идет о депутате Юрии Алексееве, которого уличили в уклонении от уплаты налогов. Требование о его отставке направила прокуратура региона.

Отмечается, что ранее у Алексеева также был отозван мандат за аналогичное нарушение. Кроме того, в 2015 году он проходил по делу о коррупции.

Ранее в феврале стало известно о намерении депутатов Госдумы лишить мандата одного из парламентариев. Речь идет о первом заместителе председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрии Напсо. Причиной стало продолжительное отсутствие депутата на пленарных заседаниях и заседаниях комитета.

ЖЗЛ
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