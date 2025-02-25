Российского депутата второй раз лишили мандата

В ХМАО депутата второй раз лишили мандата из-за ухода от уплаты налогов

В Ханты-Мансийском автономном округе депутата думы одного из районов второй раз лишили мандата. Об этом сообщает Ura.ru.

Речь идет о депутате Юрии Алексееве, которого уличили в уклонении от уплаты налогов. Требование о его отставке направила прокуратура региона.

Отмечается, что ранее у Алексеева также был отозван мандат за аналогичное нарушение. Кроме того, в 2015 году он проходил по делу о коррупции.

Ранее в феврале стало известно о намерении депутатов Госдумы лишить мандата одного из парламентариев. Речь идет о первом заместителе председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрии Напсо. Причиной стало продолжительное отсутствие депутата на пленарных заседаниях и заседаниях комитета.