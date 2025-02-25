Российского подростка задержали за сбор информации о нефтеперерабатывающем заводе

В Башкирии силовики задержали подростка за сбор данных о Рязанском заводе

В Башкирии силовики задержали 17-летнего местного жителя за сбор информации о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает РИА Новости.

Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по нескольким статьям, среди которых 275 УК РФ («Государственная измена»).

Во время допроса подросток рассказал, что его отца мобилизовали в 2022 года, а сейчас родственник находится в госпитале. Молодой человек поступил в ВУЗ в 2024 году и стал искать подработку, разместив объявления о поиске в различных чатах. Так на него и вышли представители украинских спецслужб. Сначала они давали ему простые задания — нарисовать граффити, снять религиозную одежду с женщины (по словам задержанного, он сделал постановочное видео), сфотографировать мечети. За выполнение каждого из них ему платили.

В январе 2025 года куратор дал молодому человеку задание поехать в Рязань, чтобы снять на видео нефтеперерабатывающий завод и показать расположение на карте периметра, вышек связи, постов охраны и противовоздушной обороны. В результате подросток отправил около семи фотографий и получил за это 65 тысяч рублей. После этого он вместе со знакомой поехал в Казань, где сфотографировал детский сад, парковочное место, хостел и церковь. За это ему заплатили 50 тысяч рублей.

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