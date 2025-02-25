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14:15, 25 февраля 2025МирЭксклюзив

Голос Сербии за европейскую резолюцию в ООН объяснили

Балканист Растегаев: техническая ошибка Сербии в ООН выглядит немного забавно
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

«Техническая ошибка» Сербии при голосовании за европейскую резолюцию в ООН выглядит немного забавно, но нельзя проверить — правда это или нет. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал эксперт-балканист, программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Даниил Растегаев.

Он объясняет голос Белграда за европейскую резолюцию приверженностью руководства Сербии к подобным документам. Балканская республика, заявил эксперт, традиционно голосовала за подобные резолюции и в предыдущие года.

Поэтому нынешний голос Белграда, отмечает Растегаев, не стал сюрпризом.

По мнению эксперта, сейчас такое решение Белграда выглядит странным на фоне изменившегося контекста стремления США к достижению мира. Эксперт также отметил, что против европейской резолюции проголосовала Венгрия, считающиеся еще одной дружественной к России страной в Европе вместе с Сербией.

На этом фоне сербский голос «за» выглядел, мягко говоря, непонятно

Даниил Растегаев эксперт-балканист, программный координатор РСМД

Растегаев отметил, что в контексте отношений Сербии и России будет преувеличением говорить о «потеплениях» или «похолоданиях», основываясь лишь на практиках голосования в ООН.

25 февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что делегация республики проголосовала в Генассамблее ООН за европейскую резолюцию по Украине «по ошибке». Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве приняли извинения Белграда за ошибочную поддержку антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. «Безусловно, услышали, безусловно, приняли [извинения]. Действительно, иногда случаются технические ошибки, и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует России», — заявил он.

Вот это да!
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