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14:49, 25 февраля 2025Экономика

Синоптик не увидела приближения весны на российском курорте

Синоптик Позднякова: В Сочи ожидается зимняя погода до конца февраля
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

На юге Европейской России ничто не напоминает о приближении весны, рассказала у себя в Telegram-канале главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Атмосферный фронт, образующийся при слиянии теплых и холодных фронтов, обрушился на Сочи сильным снегом. К утру вторника, 25 февраля, снежный покров в городе составил два сантиметра. К 12:00 воздух прогрелся всего до плюс 1 градуса Цельсия, снег сменился дождем. Картину дополнял плотный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

По прогнозам синоптика, зимняя погода будет наблюдаться на юге России до конца февраля.

Из-за сильного снегопада во вторник, 25 февраля, несколько самолетов, летевших в аэропорт Сочи, вынужденно ушли на запасные аэродромы. Также борты задержались в авиагавани Сочи из-за ненастной погоды.

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