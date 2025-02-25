Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 25 февраля 2025Наука и техника

Исчезновение маленьких смартфонов объяснили

GizmoChina: Маленькие смартфоны исчезли из-за проблем с автономностью и 5G
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mina Kim / Reuters

Специалисты издания GizmoChina объяснили, почему на рынке практически исчезли компактные смартфоны. Материал доступен на сайте медиа.

Главной причиной, по которой производители электроники не выпускают маленькие телефоны, назвали срок автономной работы. По их словам, в меньший по размерам гаджет можно установить и меньшую батарею, которая будет быстрее разряжаться. Также в небольших девайсах процессоры, оперативная память и другие компоненты теснее прилегают друг к другу, из-за чего повышается нагрев аппарата.

По словам журналистов, маленькие смартфоны начали активно пропадать с рынка после появления стандарта 5G. Они заметили, что связь пятого поколения требует наличия дополнительных антенн, которые занимают довольно много места. Кроме того, в 2020-х разработчики приложений отдают предпочтение смартфонам с большим экраном, и отдельно под компактные девайсы программы адаптируют редко.

В заключение они заметили, что потребительские тенденции изменились за последние 10 лет: «Есть простая реальность: большинство людей не хочет маленькие телефоны». Фактически на рынке остались только складные компактные гаджеты, конструкция которых позволяет увеличивать диагональ их дисплея до привычной.

В конце февраля специалисты агентства TelecomDaily заметили, что корейский производитель смартфонов Samsung начал активнее рекламировать свою продукцию в России. При этом официальные поставки Samsung на российский рынок остановились в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пускай подумают, как дошли до жизни такой». Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

      В Госдуме оценили новые санкции ЕС против России словами «отморожу уши назло маме»

      Поиск рейса MH370 возобновили у побережья Австралии

      В ЕС возмутились из-за организованной США финансовой блокады одной страны

      Мужчина без пениса провел два месяца в тюрьме за изнасилование

      Исчезновение маленьких смартфонов объяснили

      Украинских военных обвинили в расстреле жителей пятиэтажки в Селидово

      Путин заявил о готовности возобновить поставки алюминия США

      Пять молодых людей обвинили в попытке теракта в воинской части

      Названы ключевые отличия в подходе к работе у зумеров и миллениалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше