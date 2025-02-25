Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:25, 25 февраля 2025Ценности

Полюбившая оголяться на публике Бьянка Цензори вновь удивила фанатов необычным нарядом

Мария Винар

Фото: ShotbyNYP / Backgrid / Legion-Media

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори, которая полюбила оголяться на публике, попала в объектив папарацци в необычном наряде и вновь удивила фанатов. Снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Супругу американского рэпера Кань Уэста заметили на показе фильма, в котором она сыграла главную роль. На размещенных кадрах Цензори предстала в черном оверсайз-наряде и соответствующем головном уборе. По информации портала TMZ, возлюбленная рэпера также носила маску, которую не снимала на протяжении всего мероприятия.

Внешний вид Цензори взволновал читателей Daily Mail. Они решили поделиться своими мнениями в комментариях под материалом. «Она продолжает унижать себя и еще позволяет ему это делать», «Затем он заставит ее надеть паранджу и скажет, что он принял религию», «Канье, у меня вопрос. Почему ты не голый?», «В этом наряде она выглядит намного лучше», «Теперь она монахиня. Из одной крайности в другую», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори обнажилась на музыкальной премии «Грэмми».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Самая мощная вспышка 2025 года произошла на Солнце. Чем это грозит людям?

      Звезда юмористического шоу на ТНТ высказался о цензуре

      В Москве взлетел спрос на новостройки бизнес-класса

      Трампу понадобилась канадская нефть

      Оставившую надпись «Мир Украине» у арки Главного штаба в Петербурге арестовали

      В одной из областей Украины более половины прокуроров не стали подтверждать инвалидность

      В отношении избившего несовершеннолетнего россиянина возбудили уголовное дело

      Риски нехватки топлива в России оценили

      В ЕС решили поддержать новый план Каллас по Украине

      Электричка сбила катающихся на снегоходе российских подростков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше