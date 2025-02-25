Полюбившая оголяться на публике Бьянка Цензори вновь удивила фанатов необычным нарядом

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори, которая полюбила оголяться на публике, попала в объектив папарацци в необычном наряде и вновь удивила фанатов. Снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Супругу американского рэпера Кань Уэста заметили на показе фильма, в котором она сыграла главную роль. На размещенных кадрах Цензори предстала в черном оверсайз-наряде и соответствующем головном уборе. По информации портала TMZ, возлюбленная рэпера также носила маску, которую не снимала на протяжении всего мероприятия.

Внешний вид Цензори взволновал читателей Daily Mail. Они решили поделиться своими мнениями в комментариях под материалом. «Она продолжает унижать себя и еще позволяет ему это делать», «Затем он заставит ее надеть паранджу и скажет, что он принял религию», «Канье, у меня вопрос. Почему ты не голый?», «В этом наряде она выглядит намного лучше», «Теперь она монахиня. Из одной крайности в другую», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори обнажилась на музыкальной премии «Грэмми».

