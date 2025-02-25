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11:45, 25 февраля 2025Наука и техника

Стало известно о задолженности Apple перед россиянами

Mash: Компания Apple задолжала россиянам около 40 миллионов рублей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Компания Apple за бракованные телефоны задолжала россиянам около 40 миллионов рублей. Об этом стало извеcтно Telegram-каналу Mash.

К настоящему времени долги ООО «Эппл Рус» — официального представителя американской компании в России — сформированы в результате судебных решений, вынесенных по сотням жалоб покупателей.

«Одно из последних решений — по делу жительницы Курска Юлии К., которой не повезло купить незаряжающийся МacBook за 375 000 [рублей]», — говорится в публикации.

В итоге суд принял решение о взыскании с российского представительства Apple денежных средств в размере 630 тысяч рублей.

Ранее издание OLED-info сообщило, что Apple сменит корейского поставщика BOE из-за бракованных дисплеев iPhone.

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