Стало известно о задолженности Apple перед россиянами

Mash: Компания Apple задолжала россиянам около 40 миллионов рублей

Компания Apple за бракованные телефоны задолжала россиянам около 40 миллионов рублей. Об этом стало извеcтно Telegram-каналу Mash.

К настоящему времени долги ООО «Эппл Рус» — официального представителя американской компании в России — сформированы в результате судебных решений, вынесенных по сотням жалоб покупателей.

«Одно из последних решений — по делу жительницы Курска Юлии К., которой не повезло купить незаряжающийся МacBook за 375 000 [рублей]», — говорится в публикации.

В итоге суд принял решение о взыскании с российского представительства Apple денежных средств в размере 630 тысяч рублей.

Ранее издание OLED-info сообщило, что Apple сменит корейского поставщика BOE из-за бракованных дисплеев iPhone.