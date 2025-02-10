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19:31, 10 февраля 2025Наука и техника

Apple возмутилась качеством дисплеев iPhone

OLED-info: Apple сменит поставщика BOE из-за бракованных дисплеев iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американская корпорация Apple столкнулась с трудностями в производстве смартфонов. Об этом сообщает профильное издание OLED-info.

Источники рассказали, что в Apple возмутились качеством OLED-дисплеев для iPhone, которые выпускает корейская компания BOE. В том числе, у продукции фирмы оказался большой процент брака: известно, что с начала 2024 года Apple приняла лишь 7-8 миллионов единиц компонентов, хотя заказала у BOE 40 миллионов деталей. По этой причине IT-гигант может сменить поставщика.

По словам журналистов, проблемы с качеством передних панелей для смартфонов обострились на фоне скорого выхода iPhone SE 4 поколения — девайс должны представить в середине февраля. При этом сообщается, что BOE и LG Display ранее были выбраны в качестве основных партнеров в производстве телефона. Из-за этого авторы OLED-info предположили, что производство iPhone SE может затянуться.

BOE поставляла дисплеи для iPhone 14, 15 и 16. По информации инсайдеров, корейской компании потребуется не менее 6 недель, чтобы выявить причины высокого брака и наладить производства. Также Apple уже рассматривает возможность передать все заказы BOE Samsung Display.

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