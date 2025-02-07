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12:00, 7 февраля 2025Наука и техника

Раскрыты сроки выхода iPhone SE

Bloomberg: iPhone SE представят в начале февраля, старт продаж — до конца месяца
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Корпорация Apple выпустит новый iPhone SE до конца февраля. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале обозреватель агентства Марк Гурман раскрыл сроки выхода iPhone SE 4 поколения. По его информации, компания анонсирует недорогой смартфон уже на следующей неделе — в период с 10 по 16 февраля. Старт продаж устройства ожидают до конца месяца.

При этом в начале января Гурман был уверен, что Apple представит новый SE в апреле. По словам специалиста, на очень скорый выход смартфона указывает тот факт, что iPhone SE 3 поколения практически исчез из продажи в США и других регионах — Apple остановила производство и поставку телефонов.

Источники в Apple рассказали Гурману, что IT-гигант не будет устраивать отдельную презентацию в честь анонса SE. Вместо этого компания опубликует пресс-релиз на своем сайте и добавит iPhone SE в свой интернет-магазин. Похожим образом Apple представляла предыдущие версии SE.

Гурман подытожил, что актуальный SE стоит 429 долларов, или около 42 тысяч рублей. Однако преемник может стоить чуть дороже — из-за нового дизайна, мощного чипа, поддержки работы с нейросетями и 5G.

Ранее инсайдер Маджин Бу показал видео с предположительно новым iPhone SE. По его словам, девайс получит OLED-дисплей и одинарную камеру.

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