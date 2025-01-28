Дизайн iPhone SE 4 показали со всех сторон

iPhone SE 4 с OLED-экраном и одинарной камерой показали на видео

Известный инсайдер Маджин Бу показал видео с предположительно новым смартфоном Apple iPhone SE. На это обратило внимание издание The Verge.

Специалист опубликовал в своем X короткий ролик, в котором неизвестный человек показывает новый смартфон Apple со всех сторон. Маджин Бу заметил, что раскрытый телефон — iPhone SE 4 поколения, который Apple должна выпустить весной.

Судя по ролику, по дизайну SE напоминает собой базовые смартфоны Apple — iPhone 15 или iPhone 16. У него есть большой OLED-экран, нет кнопки Home, присутствует только одна основная камера. По слухам, объектив будет иметь разрешение 48 мегапикселей. При этом видео не дает однозначный ответ, получит ли смартфон экраный вырез Dynamic Island — Маджин Бу увереяет, что SE будет иметь этот элемент дизайна передней панели.

Кроме того, раскрытый девайс выйдет с портом USB-C и дополнительной кнопкой Action Button. Как минимум, аппарат будет представлен в черном и белом цветах корпуса. Журналисты The Verge напомнили, что iPhone SE 4 должен получить дисплей с диагональю около 6 дюймов, актуальный процессор, как минимум 8 гигабайт оперативной памяти, чего будет достаточно для работы сервиса Apple Intelligence.

В конце января обозреватель Bloomberg Марк Гурман выяснил, что смартфоны iPhone SE третьего поколения практически исчезли из продажи — по его словам, это явный признак скорого выхода SE четвертого поколения. Анонс устройства должен состояться в апреле.