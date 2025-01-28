Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 28 января 2025Наука и техника

Дизайн iPhone SE 4 показали со всех сторон

iPhone SE 4 с OLED-экраном и одинарной камерой показали на видео
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Majin Bu / X

Известный инсайдер Маджин Бу показал видео с предположительно новым смартфоном Apple iPhone SE. На это обратило внимание издание The Verge.

Специалист опубликовал в своем X короткий ролик, в котором неизвестный человек показывает новый смартфон Apple со всех сторон. Маджин Бу заметил, что раскрытый телефон — iPhone SE 4 поколения, который Apple должна выпустить весной.

Судя по ролику, по дизайну SE напоминает собой базовые смартфоны Apple — iPhone 15 или iPhone 16. У него есть большой OLED-экран, нет кнопки Home, присутствует только одна основная камера. По слухам, объектив будет иметь разрешение 48 мегапикселей. При этом видео не дает однозначный ответ, получит ли смартфон экраный вырез Dynamic Island — Маджин Бу увереяет, что SE будет иметь этот элемент дизайна передней панели.

Кроме того, раскрытый девайс выйдет с портом USB-C и дополнительной кнопкой Action Button. Как минимум, аппарат будет представлен в черном и белом цветах корпуса. Журналисты The Verge напомнили, что iPhone SE 4 должен получить дисплей с диагональю около 6 дюймов, актуальный процессор, как минимум 8 гигабайт оперативной памяти, чего будет достаточно для работы сервиса Apple Intelligence.

В конце января обозреватель Bloomberg Марк Гурман выяснил, что смартфоны iPhone SE третьего поколения практически исчезли из продажи — по его словам, это явный признак скорого выхода SE четвертого поколения. Анонс устройства должен состояться в апреле.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам назвали способ забрать все пенсионные накопления разом

      56-летняя модель похвасталась фигурой в откровенном купальнике

      Составлен рейтинг барных улиц Москвы

      Парень показал одно место в США на Google-картах и напугал пользователей сети

      В США назвали последствия решения Зеленского по ДНР

      Новый самолет с мигрантами из США прибыл в Гватемалу

      Учительница организовала вечеринку с алкоголем для 100 школьников

      15 человек устроили оргию под открытым небом на виду у людей и попали на видео

      Иностранный блогер назвал отличия в квартирах России и Голландии

      Осужденный по делу Дугиной узнал «свою работу» из новостей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше