Российского ученого осудили по делу о мошенничестве

В Новосибирске суд приговорил ученого к условному сроку по делу о мошенничестве

В Новосибирске суд приговорил ученого к условному сроку по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, осенью 2022 года в отношении Олега Кабова возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он находился в должности завлабораторией в научном институте и исполнителем проекта с 2014 по 2016 год и представил в Минобрнауки ложную информацию о выполнении научно-исследовательских работ для оформления субсидий. Таким образом Кабов совершил хищение денег федерального бюджета. Ущерб составил семь миллионов рублей.

Советский районный суд Новосибирска признал ученого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет без штрафа и без ограничения свободы. Назначенное наказание суд постановил считать условным, с испытательным сроком на три года. Также Кабов лишен права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с руководством лабораторией при выполнении региональных, федеральных и международных научных проектов в области теплофизики. Суд удовлетворил требования Минобрнауки о возмещении ущерба в размере 7,2 миллиона рублей.

Гособвинитель просил назначить Кабову наказание в виде семи лет колонии общего режима. Подсудимый вину не признал.

Ранее сообщалось, что двоих фигурантов арестовали за махинации с поставками в Россию оборудования для протезов.