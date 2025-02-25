Superjet с десятками пассажиров приготовился к экстренной посадке в аэропорту Москвы

Superjet с отказавшей системой радиолокации приготовился к посадке в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet с десятками пассажиров приготовился к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом пишет издание Baza.

Уточняется, что у лайнера, принадлежащего авиакомпании «Россия», отказала система радиолокации, он пропал с радаров диспетчеров. По данным источника, на его борту находятся около 100 человек, из которых 87 — пассажиры.

Воздушное судно выполняет рейс из Екатеринбурга в Москву. На взлетно-посадочной полосе самолет ждут сотрудники МЧС.

Ранее в феврале летевший в Нижнекамск Sukhoi Superjet экстренно сменил курс. Пилоты решили вернуться в столичную авиагавань Шереметьево из-за неисправности датчика управления механизацией.