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14:01, 25 февраля 2025Путешествия

Superjet с десятками пассажиров приготовился к экстренной посадке в аэропорту Москвы

Superjet с отказавшей системой радиолокации приготовился к посадке в Шереметьево
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Самолет Sukhoi Superjet с десятками пассажиров приготовился к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом пишет издание Baza.

Уточняется, что у лайнера, принадлежащего авиакомпании «Россия», отказала система радиолокации, он пропал с радаров диспетчеров. По данным источника, на его борту находятся около 100 человек, из которых 87 — пассажиры.

Воздушное судно выполняет рейс из Екатеринбурга в Москву. На взлетно-посадочной полосе самолет ждут сотрудники МЧС.

Ранее в феврале летевший в Нижнекамск Sukhoi Superjet экстренно сменил курс. Пилоты решили вернуться в столичную авиагавань Шереметьево из-за неисправности датчика управления механизацией.

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