Superjet с десятками пассажиров приготовился к экстренной посадке в аэропорту Москвы

Самолет Sukhoi Superjet с десятками пассажиров приготовился к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом пишет издание Baza.
Уточняется, что у лайнера, принадлежащего авиакомпании «Россия», отказала система радиолокации, он пропал с радаров диспетчеров. По данным источника, на его борту находятся около 100 человек, из которых 87 — пассажиры.
Воздушное судно выполняет рейс из Екатеринбурга в Москву. На взлетно-посадочной полосе самолет ждут сотрудники МЧС.
Ранее в феврале летевший в Нижнекамск Sukhoi Superjet экстренно сменил курс. Пилоты решили вернуться в столичную авиагавань Шереметьево из-за неисправности датчика управления механизацией.