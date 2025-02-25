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08:38, 25 февраля 2025Россия

Смертельная авария с тягачом и такси произошла на МКАДе

Смертельная авария с тягачом и такси произошла на 56-м километре МКАД
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

Смертельная авария с тягачом и такси произошла на 56-м километре МКАД. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в результате столкновения не удалось спасти водителя такси. Пассажирка авто получила травмы и была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Московские сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что в подмосковном Дмитрове инвалида-колясочника сбили на пешеходном переходе. ДТП попало на видело. Пострадавший отлетел на несколько метров, на помощь к лежащему на асфальте россиянину подбежала очевидица происшествия.

ДТП произошло на дороге на улице Маркова. Пострадавший в аварии инвалид-колясочник остался жив.

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