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07:01, 25 февраля 2025Бывший СССР

Трамп захотел заставить Киев отдавать половину дохода от активов Украины в спецфонд

Фонд восстановления Украины может достичь $500 млрд, Киев заплатит 50 % доходов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп хочет заставить Киев отдавать половину доходов от ресурсов в специальный фонд восстановления Украины, его объем может достичь 500 миллиардов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на проект соглашения.

«Соглашение о фонде предусматривает, что вклад Украины составит 50 процентов от доходов, полученных от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов страны», — цитирует издание документ.

Выплаты будут производиться до тех пор, пока общий объем средств не составит 500 миллиардов.

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался подписывать первоначальный план сделки, который привез для согласования министр финансов США Скотт Бессент. Новый вариант соглашения об использовании полезных ископаемых, не являющийся также окончательным может быть подписан в ближайшее время.

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