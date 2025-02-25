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09:07, 25 февраля 2025Путешествия

Тревел-блогерша описала любовь мексиканцев к одному напитку фразой «настоящая секта»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала любовь местных к одному напитку фразой «настоящая секта». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, речь идет о Coca-Cola, от которой у мексиканцев настоящая зависимость. «Я серьезно. Ее тут не просто пьют, ей поклоняются. Местные готовы променять чистую воду на сладкую бурду с пузырьками. В некоторых деревнях люди больше тратят на колу, чем на еду. Это не шутка!» — объяснила она.

Более того, в мексиканском штате Чьяпас Coca-Cola используется как церемониальный напиток, заверила автор. «Люди в церкви во время молитв пьют ее, чтобы "изгнать злых духов"», — добавила она.

Такую любовь к газированному напитку россиянка объяснила дешевизной. И в некоторых штатах Coca-Cola стоит действительно меньше воды.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что Мексика — абсолютная противоположность Америки. С ее точки зрения, в США все рассчитано на потребление, а в Мексике люди просто радуются жизни, не зацикливаются на мелочах и не пытаются все контролировать.

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