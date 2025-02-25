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16:01, 25 февраля 2025Бывший СССР

В Абхазии усилят контроль на границе с Россией в преддверии выборов

Бганба поручил усилить контроль на границе с РФ в преддверии выборов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поручил силовым структурам усилить контроль граждан, пересекающих государственную границу с Россией, для обеспечения безопасности в преддверии выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В сообщении пресс-службы сказано, что Бганба поручил руководству Службы государственной безопасности (СГБ) усилить контроль граждан, пересекающих государственную границу по реке Ингур и на КПП «Псоу» с 27 февраля по 1 марта для обеспечения безопасности проведения президентских выборов.

Ранее Лидер первого тура президентских выборов Бадра Гунба предложил соглашение между кандидатами об обеспечении порядка перед вторым туром голосования. По его словам, согласно соглашению, именно народ Абхазии определяет свою судьбу на выборах 1 марта.

До этого стало известно, что племянника Бганбы проверят на призывы к насилию в отношении русских. Его заявления якобы содержат высказывания, «обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации».

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