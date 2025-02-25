В Белгороде сработала система ПВО

Губернатор Гладков: Система ПВО сработала над Белгородом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Также система ПВО сработала над Яковлевским и Борисовским районами, уточнил губернатор.

Обломками повреждено одно домовладение. Также осколками посекло легковой автомобиль. Сведений о пострадавших губернатор не привел.

24 февраля украинские войска совершили еще одну атаку по Белгородской области. В результате удара пострадал один человек – его госпитализировали с множественными ранениями.