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14:59, 25 февраля 2025Мир

В ЕС вслед за США потребовали у Украины вернуть деньги

Глава словацкой партии Данко: ЕС может вслед за США потребовать у Украины деньги
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Члены Европейского союза (ЕС) могут вслед за США потребовать у Украины деньги, выделенные европейскими союзниками на ее поддержку. С таким заявлением на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выступил глава «Словацкой национальной партии» и вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

«Если немцы, французы и американцы будут просить назад свои деньги, Словакия не может промолчать», — сказал парламентарий.

По словам политика, Словакия имеет право потребовать у президента Украины Владимира Зеленского вернуть 3,5 миллиарда евро. «Я спрошу за Словакию: как нам Зеленский вернет 3,5 миллиарда евро, которые мы туда отправили?» — спросил Данко.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поверить в искренние намерения ЕС помочь Украине в установлении мира сложно, поскольку само слово «мир» было запрещено Брюсселем.

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