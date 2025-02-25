В Кремле оставили без комментариев заявления о размещении миротворцев на Украине

Песков оставил без комментариев заявления о размещении миротворцев на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, министр иностранных дел России Сергей Лавров уже высказывался на этот счет.

«Мне к этому добавить нечего и нечего прокомментировать», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что позиция Соединенных Штатов Америки по вопросу украинского конфликта является сбалансированной, в отличие от стран Европейского союза. Он подчеркнул, что Москва приветствует такое поведение Вашингтона.