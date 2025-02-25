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11:53, 25 февраля 2025Ценности

В меню российского ресторана появился блин с Канье Уэстом

В меню московского ресторана Touch появился блин с рэпером Канье Уэстом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: touch.rest

В меню российского ресторана Touch Chef’s Place & Bar появился блин с американским рэпером Канье Уэстом. Соответствующий пост опубликован на сайте заведения.

Отмечается, что блюдо к Масленице приготовил шеф-повар московского ресторана Никита Кузьменко. «Главная часть десерта — это съедобная фотография, созданная с помощью искусственного интеллекта, на которой шеф-повар запечатлен вместе с Канье Уэстом на Красной площади», — говорится в описании.

Отмечается, что в состав блина входят конопляный крамбл и мусс из конопли, а также белый и черный шоколад. Попробовать десерт предлагается за 1200 рублей.

Ранее в феврале сообщалось, что в московском ресторане «Кофемания» начали продавать воду в стаканах за 650 рублей.

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