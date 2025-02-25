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09:56, 25 февраля 2025Бывший СССР

В Полтавской области произошел пожар на промышленном объекте

ГСЧС Украины: В Полтавской области произошел пожар на промышленном объекте
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссийские войска

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Полтавской области Украины произошел пожар на промышленном объекте. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) республики в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля. По данным ведомства, в работах по пожаротушению участвовали 153 сотрудника из Полтавского, Черкасского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, а также 51 единица техники.

«На Полтавщине спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате (...) удара по промышленному объекту в Миргородском районе», — говорится в сообщении.

Ранее российские войска нанесли удар по местам хранения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, военнослужащие также нанесли удар по складским помещениям неподалеку от железнодорожного узла в Славянске.

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