Российские военные нанесли удар по местам хранения техники ВСУ в ДНР

Лебедев: ВС России нанесли удары по ВСУ в Славянске, Иванополье и Комаре

Российские военные нанесли удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в Telegram.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России поразили промышленные объекты, ангары и стоянки, которые украинские подразделения использовали для хранения техники. Российские военнослужащие также нанесли удар по складским помещениям неподалеку от железнодорожного узла в Славянске.

«В село Комар прилетела управляемая бомба. В селе располагаются [украинские] боевики, а из плешивого леска в северной части села периодически работают минометы», — добавил представитель пророссийского подполья.

Ранее Лебедев сообщал об ударе ВС России по французским и прибалтийским наемникам ВСУ. Их расположение находилось в Черкассах.