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09:49, 24 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли удары по французским и прибалтийским наемникам ВСУ

Лебедев: ВС РФ ударили по французским и прибалтийским наемникам ВСУ в Черкассах
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Черкассах. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

По его словам, в ночь на 24 февраля в Черкассах было три качественных попадания по целям. После одного из ударов в больницы города начали поступать «иностранцы в камуфляже». Как уточнил представитель пророссийского подполья, речь идет о французских и прибалтийских наемниках ВСУ.

Ранее Лебедев сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складам ВСУ. Они располагались в селе Черняхов в пригороде Житомира.

Также стало известно об ударе по зданию почты с бойцами ВСУ в Харьковской области. Прилет был зафиксирован в населенном пункте Коротич.

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