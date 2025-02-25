В России начали расследование после нападения на Генконсульство в Марселе

СК возбудил дело после нападения на Генконсульство РФ в Марселе

Российские следователи возбудили уголовное дело после нападения на Генконсульство Российской Федерации в Марселе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Расследование ведется по статье 360 УК РФ («Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений»).

По данным ведомства, 24 февраля злоумышленники бросили три бутылки со взрывчатым веществом на территорию дипломатического представительства России в Марселе. Два устройства сдетонировали. В результате ЧП был нарушен порядок работы консульства. Целью нападавшие было желание осложнить международных отношений, считают в СК.

Следователи готовят международный запрос о правовой помощи совместно с МИД России.