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10:47, 25 февраля 2025Силовые структуры

В России начали расследование после нападения на Генконсульство в Марселе

СК возбудил дело после нападения на Генконсульство РФ в Марселе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Российские следователи возбудили уголовное дело после нападения на Генконсульство Российской Федерации в Марселе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Расследование ведется по статье 360 УК РФ («Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений»).

По данным ведомства, 24 февраля злоумышленники бросили три бутылки со взрывчатым веществом на территорию дипломатического представительства России в Марселе. Два устройства сдетонировали. В результате ЧП был нарушен порядок работы консульства. Целью нападавшие было желание осложнить международных отношений, считают в СК.

Следователи готовят международный запрос о правовой помощи совместно с МИД России.

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