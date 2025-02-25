Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 25 февраля 2025Россия

В России сотрудница детского дома выложила фото в соцсети и поплатилась

В Вологодской области объявили выговор сотруднице интерната из-за фото в соцсети
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Clay Banks / Unsplash

В Вологодской области сотрудница детского дома-интерната выложила фото с конфетой в виде фаллоса в соцсети и поплатилась — ей объявили выговор. Об этом пишет «Подъем».

На выложенном кадре женщина держит в одной руке розовую конфету-леденец, а на столе стоят бутылка вина и бокал. На фотографию обратил внимание местный общественник Александр Садовой. Далее последовала реакция жителей.

Часть пользователей соцсетей поддержала женщину и заявила, что она имеет право выложить фото со дня рождения, другие же сочли такое поведение недопустимым для сотрудника интерната, где находятся дети с особенностями развития.

Ситуацию позднее прокомментировал замгубернатора российского региона Александр Ершов, заявив, что работнице объявят выговор. Так и случилось.

Россиянка сочла скандал из-за фотографии раздутым. По ее словам, это был шуточный подарок коллег, и никакого распития алкоголя на рабочем месте не было.

«Был день рождения, коллеги просто поздравили подарком. Не было никакого застолья, бутылка вина запечатанная, бокал не налит, он тоже из подарочной коробки. Это с утра просто коллеги пошутили, поздравили, никакого застолья не было», — пояснила женщина.

Ранее замминистра образования Нижегородской области Ирина Кизилова уволилась после скандала с фото в соцсетях. Речь идет о снимках с отдыха на Кубе, где она позировала в платье с листьями марихуаны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области. Что об этом известно?

      Россиянам стало сложнее продавать квартиры

      Любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети

      Лавров передал президенту Ирана привет от Путина

      Лавров встретился с президентом Ирана

      МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить россиян до отбора на Игры-2026

      ЦБ понизил курс доллара

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели таинственный свет в небе

      В России сотрудница детского дома выложила фото в соцсети и поплатилась

      В Раде назвали Зеленского лидером антитрампистской коалиции в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше