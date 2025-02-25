В России сотрудница детского дома выложила фото в соцсети и поплатилась

В Вологодской области объявили выговор сотруднице интерната из-за фото в соцсети

В Вологодской области сотрудница детского дома-интерната выложила фото с конфетой в виде фаллоса в соцсети и поплатилась — ей объявили выговор. Об этом пишет «Подъем».

На выложенном кадре женщина держит в одной руке розовую конфету-леденец, а на столе стоят бутылка вина и бокал. На фотографию обратил внимание местный общественник Александр Садовой. Далее последовала реакция жителей.

Часть пользователей соцсетей поддержала женщину и заявила, что она имеет право выложить фото со дня рождения, другие же сочли такое поведение недопустимым для сотрудника интерната, где находятся дети с особенностями развития.

Ситуацию позднее прокомментировал замгубернатора российского региона Александр Ершов, заявив, что работнице объявят выговор. Так и случилось.

Россиянка сочла скандал из-за фотографии раздутым. По ее словам, это был шуточный подарок коллег, и никакого распития алкоголя на рабочем месте не было.

«Был день рождения, коллеги просто поздравили подарком. Не было никакого застолья, бутылка вина запечатанная, бокал не налит, он тоже из подарочной коробки. Это с утра просто коллеги пошутили, поздравили, никакого застолья не было», — пояснила женщина.

Ранее замминистра образования Нижегородской области Ирина Кизилова уволилась после скандала с фото в соцсетях. Речь идет о снимках с отдыха на Кубе, где она позировала в платье с листьями марихуаны.