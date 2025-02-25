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16:44, 25 февраля 2025Силовые структуры

В России возбудили дело из-за пропавших на Украине грузовых вагонах

РБК: МВД расследует дело о хищении Украиной российских вагонов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Следователь МВД возбудил уголовное дело из-за пропавших на Украине российских грузовых вагонах. Об этом пишет РБК.

Расследование было начато в январе 2025 года по статье 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления»). В деле пока фигурируют неустановленные лица.

Крупнейшие российские операторы заявили, что на Украине после февраля 2022 года остались свыше 17 тысяч грузовых вагонов различных типов, стоимость которых превышает один миллиард долларов. Шевченковский суд Киева наложил на них арест в рамках уголовного дела о неуплате налогов, возбужденного украинскими следственными органами в апреле 2022 года в отношении 200 российских и белорусских компаний.

Ранее 25 февраля журнал Politico сообщил, что ряд стран Европейского союза (ЕС), а также глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных активов России Украине, так как опасаются репутационных последствий для Брюсселя.

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