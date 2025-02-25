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14:32, 25 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об ожиданиях от будущих встреч с США

Депутат Чепа: Новые встречи России и США помогут решить экономические вопросы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов

Новые встречи России и США должны будут помочь решить ряд экономических и других вопросов, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что ключевой темой ближайших встреч, вероятно, станет подготовка к диалогу президентов двух стран.

«Работа продолжается. Будет замечательно, если создадут постоянные комиссии, а все к этому идет. Помимо острого вопроса Украины также будут подниматься темы разоружений, экономического сотрудничества. Есть много направлений, которые интересны и нам, и США», — сказал политик.

Немаловажной частью работы групп в ближайшее время, как считает депутат, станет и подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Нужно решить много вопросов безопасности, подготовки. Произойдет ли встреча сегодня или завтра — не так важно, важнее глубина вопросов и их подготовка. Главное, что и наша, и американская стороны готовы обсуждать новые темы», — считает Чепа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующие контакты России и США пройдут по линии Министерства иностранных дел. Он также говорил о том, что новые встречи станут началом диалога стран на экспертном уровне.

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