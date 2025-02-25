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13:32, 25 февраля 2025Экономика

В России заметно выросло производство продукции из минтая

АДМ: Производство продукции из минтая в России выросло на 17 % в начале года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С января по середину февраля 2025 года суммарные объемы производства продукции глубокой переработки из минтая выросли на 17 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 7,6 тысячи тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциация добытчиков минтая (АДМ).

Речь идет о производстве филе, фарша и сурими, уточнили эксперты. Выпуск филе за отчетный период увеличился на 7 процентов после затяжного спада в 2023 и 2024 годах. В свою очередь, производство сурими год к году выросло на 41 процент, резюмировал глава АДМ Алексей Буглак.

В организации добавили, что главным направлением поставок филе минтая впервые за продолжительный период времени стал внутренний рынок. В предыдущие несколько лет российские рыбаки стабильно сокращали выпуск этой продукции из-за нестабильной ситуации на мировом рынке. В результате с начала 2025 года производство филе продемонстрировало положительную динамику, заключили в АДМ.

По итогам 2024 года вылов минтая в России вплотную приблизился к рекордной отметке в 2 миллиона тонн. За 12 месяцев прирост составил два процента, или на 38 тысяч. Достигнутый результат, как отмечали в АДМ, позволил сохранить за минтае статус главной рыбы страны. На мировом рынке России удалось опередить своего главного конкурента — США — на 640 тысяч тонн.

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