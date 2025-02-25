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12:57, 25 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе осудят полицейского за превышение должностных полномочий

В Башкирии осудят бывшего полицейского за превышение должностных полномочий
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Башкирии осудят бывшего полицейского за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Ему предъявлено обвинение по статьям 291.2 («Мелкое взяточничество») и 286 («Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности») УК РФ.

По данным следствия, в период с сентября по ноябрь 2023 года бывший старший инспектор ГИБДД по Уфимскому району, используя служебное положение, получал информацию о дорожно-транспортных происшествиях в районе и передавал ее аварийному комиссару за вознаграждение.

Кроме этого, с 2023 по 2024 годы, получив постановления об административном аресте пятерых граждан, он не доставил их к месту отбытия, освободив от ответственности. Преступные факты выявили оперативники из подразделения собственной безопасности.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что следователи усилили обвинение российскому чиновнику.

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