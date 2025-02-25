Экс-советник Пентагона Макгрегор: После санкций Байдена Россия стала сильнее

После введения санкций бывшим президентом США Джо Байденом Россия стала только сильнее. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня Россия сильнее и могущественнее, чем была до введенных Байденом санкций. Это все произошло из-за нашей глупости», — написал он.

Макгрегор призвал к восстановлению отношений между Россией и США. По словам экс-советника Пентагона, именно этого хочет новый глава Белого дома Дональд Трамп и жители его страны.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Дональд Трамп заслужил аплодисменты за свои действия по урегулированию конфликта на Украине. Полковник в отставке подчеркнул, что успехи Трампа в этой области нельзя недооценивать.