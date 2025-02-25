В США выразили надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским

Белый дом: США рассчитывают на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США рассчитывают, что американский президент Дональд Трамп очень скоро встретится с лидером России Владимиром Путиным, а также с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.

«Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским», — отметила представитель Белого дома.

Ранее Трамп снова заявил о намерении встретиться с Путиным. «Мы прорабатываем все детали, но да, в какой-то момент я также встречусь с президентом Путиным», — подтвердил он.

