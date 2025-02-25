В зоне СВО оценили защиту российской бронетехники от БПЛА

РИА Новости: Российская бронетехника в зоне СВО хорошо защищена от БПЛА

Российская бронетехника в зоне специальной военной операции (СВО) хорошо защищена от ударов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такую оценку РИА Новости привел старший техник ремонтного подразделения группировки «Днепр» с позывным Зеркало.

«Сейчас на данный момент приходится ремонтировать защиту. Меньше машин приходит с пробитой броней. В основном защита ломается. Защита очень хорошо помогает, и мы ее постоянно совершенствуем», — сказал техник.

По его словам, при ремонте техники в случае возникновения вопросов есть возможность связаться с ее производителем.

Ранее заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Сергей Шаленый заявил, что на полигоне в Московской области представили обновленную версию бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80 с дополнительной защитой.

В ноябре в российском военном ведомстве рассказали, что специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Запад» используют 3D-печать для ремонта техники и вооружения в зоне проведения СВО.