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16:21, 25 февраля 2025Ценности

Внешность Памелы Андерсон без макияжа оценили в сети фразой «выглядит на 15 лет старше»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Внешность американской актрисы и фотомодели канадского происхождения Памелы Андерсон без макияжа оценили в сети фразой «выглядит на 15 лет старше». Материал приводит Daily Mail.

57-летняя знаменитость посетила церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе. Она появилась на мероприятии в белом макси-платье со шлейфом на одно плечо. Также звезда сделала прическу в стиле ретро, завив волосы, и отказалась от декоративной косметики.

Читатели издания высказались о фото в комментариях. «Я в шоке от того, насколько она на самом деле невзрачна без макияжа», «Ей действительно не помешало бы нанести немного косметики», «Образ без макияжа очень контрастирует с вечерним платьем, драгоценностями, профессиональной укладкой и красной дорожкой. Она из-за этого выглядит так, будто больна», «Без косметики выглядит на 15 лет старше», «Если вам за 50, это не значит, что можно выглядеть на 80», — заявили юзеры.

Ранее в феврале 59-летняя американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала внешность без макияжа на новом фото.

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