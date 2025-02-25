Военкоры сообщили о переходе нескольких сел под контроль ВС РФ

Военблогер Рожин заявил о переходе сел Погребки и Орловка под контроль ВС России

Несколько сел в Курской области перешли под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.

«Российская Армия полностью освободила села Погребки, Орловка и Новая Сорочина», — написал он.

Помимо этого, по данным Telegram-канала «Осведомитель», 51-й парашютно-десантный полк 106-й дивизии ВДВ также выбил Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Лебедевки.

Ранее российский военкор Александр Коц заявил, что единственным шансом для ВСУ безболезненно выйти из-под Курска — жест доброй воли, который будет гарантирован какой-либо политической силой.

