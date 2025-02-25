ВСУ потеряли группу солдат во время попытки контратаки у Константинополя

ВСУ потеряли несколько человек из-за попытки контратаки у Константинополя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько человек из-за попытки контратаки в районе Константинополя в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В районе Константинополя они [ВСУ] попытались контратаковать. Их быстро успокоили», — заявили там. В силовых структурах заявили о ликвидации трех человек. Еще трое получили ранения.

Несколько человек из числа украинской армии, по словам источника, смогли покинуть поле боя и забрать с собой раненых.

Ранее боец ВСУ записал обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому. Он сравнил его с Адольфом Гитлером и предложил главе государства уйти из жизни таким же образом.