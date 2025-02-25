Выжившая после падения с обрыва возле «Ласточкиного гнезда» кошка Муся попала на видео

Спасенная в Крыму кошка Муся, которую сбросили с обрыва, попала на видео

Спасатели МЧС вытащили со скал сброшенную с обрыва кошку Мусю. Видео спасения кошки публикует Telegram-канал «Крым 24».

25 февраля волонтеры решили осмотреть море и скалы под «Ласточкиным гнездом» на лодке в поисках кошки Муси, которую 23 февраля сбросил со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» посетитель. Они почти сразу разглядели кошку, которая выжила после падения и пряталась под крупным камнем. Достать Мусю с воды было невозможно. Поэтому на место вызвали спасателей. Они спустились по скалам при помощи альпинистского оборудования и спасли кошку, которая провела на камнях почти трое суток после падения.

На видео попал момент, где спасатель поднимается с кошкой в рюкзаке и передает его сотруднице музея «Ласточкино гнездо». Несмотря на то что Муся, которой больше 10 лет, провела трое суток на скалах без еды и воды, она выглядит здоровой и бодрой и не хромает. Сейчас кошку везут на осмотр в ветеринарную клинику, чтобы исключить травмы и переломы.

Ранее сообщалось, что сбросившего Мусю в море мужчину задержали. Он рассказал, что кошка начала сопротивляться и вырываться, когда он взял ее на руки. На вопрос, зачем он скинул ее со скалы, а не выпустил с рук, тот ответить не смог, пожав плечами.