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16:26, 25 февраля 2025Экономика

Юрист оценил введение штрафа за неправильную входную дверь

Юрист Крохин: открытие дверей наружу или внутрь согласуют на этапе строительства
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У советских домов до 1991 года постройки, составляющий около 80 процентов от всего жилья, двери в квартиры открывались внутрь. Введение штрафа за неправильную входную дверь оценил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и юрист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин в разговоре с телеканалом «360».

«Если говорить о том, в какую сторону должна открываться дверь в квартиру, то правильный ответ звучит так: в соответствии с проектом здания и его целевым назначением», — поделился информацией специалист. Он отметил, что каждое здание строится в соответствии с утвержденным проектом, в котором учитываются противопожарные требования, проверяемые при вводе в эксплуатацию. С появлением нетиповых многоквартирных домов для каждого из них начали разрабатывать специальные условия, которые предусматривают эвакуацию жильцов. Между тем для жилых домов высотой более 40 этажей норм и правил эвакуации не существует и не существовало. Однако застройщик еще на этапе согласования проекта предусматривает способы быстрого спасения будущих жильцов и согласовывает каждый шаг с пожарным надзором, следящим за соблюдением правил.

По словам эксперта, на практике жильцы нередко превращают тамбуры в склады, что может затруднять эвакуацию, и устанавливают двери с неправильным притвором, тем самым нарушая изначальный проект дома. Он также подчеркнул, что в полной мере требованиям пожарной безопасности не соответствуют 9 из 10 домов в Москве, так что вмешательство специалистов необходимо.

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Исправить ситуацию с неправильно открывающимися дверьми Крохин предложил за счет накопленных средств на счетах региональных фондов капремонта. Деньги можно направить на исправление недочетов, допущенных застройщиком, и привести дома к полному нормативу требований пожарной безопасности, пояснил он.

При этом, как рассказал Крохин, россиян за нарушение требований пожарной безопасности штрафуют крайне редко — «это копейки и много работы», и чаще всего деньги взыскивают с управляющих компаний — уже большие суммы, 200-300 тысяч рублей. По его мнению, УК должны иметь право фиксировать нарушения и передавать информацию в соответствующие органы, чтобы привлекать нарушителей к ответственности.

Ранее в этот же день политолог Илья Гращенко заявил, что состоятельных россиян могут начать активно штрафовать за открывающиеся наружу входные двери.

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