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17:50, 25 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский провел переговоры с премьер-министром Бельгии

Зеленский провел переговоры с премьер-министром Бельгии де Вевером
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский поздравил политика с недавним назначением и поблагодарил Брюссель за предоставляемую Киеву помощь. Стороны также обсудили использование замороженных российских активов.

«Глобальная ситуация требует скоординированных действий и быстрого реагирования. Мы искренне ценим, что Бельгия разделяет позицию Украины: важно обеспечить общий европейский ответ на вызовы, которые создает Россия», — написал украинский лидер.

21 февраля Зеленский провел переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Представители Киева и Загреба обсудили дальнейшее сотрудничество.

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