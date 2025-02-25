Зеленский провел переговоры с премьер-министром Бельгии де Вевером

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский поздравил политика с недавним назначением и поблагодарил Брюссель за предоставляемую Киеву помощь. Стороны также обсудили использование замороженных российских активов.

«Глобальная ситуация требует скоординированных действий и быстрого реагирования. Мы искренне ценим, что Бельгия разделяет позицию Украины: важно обеспечить общий европейский ответ на вызовы, которые создает Россия», — написал украинский лидер.

21 февраля Зеленский провел переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Представители Киева и Загреба обсудили дальнейшее сотрудничество.