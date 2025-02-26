Сезон РПЛ возобновится матчем махачкалинского «Динамо» и «Локомотива»

28 февраля возобновляется сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый матч после зимней паузы пройдет в Махачкале, где местное «Динамо» примет московский «Локомотив». Всего до завершения чемпионата командам предстоит сыграть еще 11 туров.

Как закончился первый круг РПЛ

По итогам первого круга в РПЛ два лидера — «Краснодар» и «Зенит». У этих команд равное количество очков, по 39. Краснодарцы выше в таблице за счет победы в личной встрече. 28 сентября южане на своем стадионе обыграли «Зенит» со счетом 2:0. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак». Команда Деяна Станковича отстает от лидеров на два очка. В топ-5 РПЛ перед возобновлением сезона входят также столичные «Динамо» и «Локомотив», у них по 35 баллов.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба Фото: Андрей Шрамко / Коммерсантъ

Главной сенсацией первого круга можно назвать тольяттинский «Акрон». Эта команда проводит дебютный сезон в элите российского футбола, но уверенно занимает место в середине таблицы — волжане на девятой строчке. Свои очки «Акрон» набирает в основном в матчах против команд из нижней части таблицы, но были и громкие победы над фаворитами, например в последнем туре перед зимней паузой над «Зенитом» в Санкт-Петербурге со счетом 2:1. Один из мячей в той встрече забил Артем Дзюба, сейчас выступающий за «Акрон».

Главный неудачник первой части сезона — «Оренбург». Эта команда занимает последнее место с отставанием в пять очков от предпоследнего, на котором находится грозненский «Ахмат». В зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ на данный момент воронежский «Факел» и «Химки». Любопытно, что «Факел» — единственный клуб РПЛ, который во время зимних сборов не проиграл ни матча, а «Ахмат» оказался самой побеждающей командой. Из 11 встреч грозненцы выиграли десять.

Трансферы клубов РПЛ в зимнюю паузу

Пожалуй, самая громкая новость трансферного рынка РПЛ в зимнюю паузу — уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». Свое решение он объяснил желанием сосредоточиться на работе в сборной России, которую он также возглавляет. Пост главного тренера в «Ростове» специалист занимал с 2017 года, за это время не выиграв ни одного трофея.

Хочу принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал. За время, проведенное здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными Валерий Карпин бывший главный тренер «Ростова»

Лучший результат команды при Карпине в РПЛ — четвертое место в сезоне 2022/23. Всего он провел у руля «Ростова» в чемпионатах России 190 матчей. Это десятый показатель в истории лиги по количеству встреч проведенных тренерами в одном клубе. Карпин оставил «Ростов» на седьмом месте в таблице, отставание от лидеров — 13 очков, от идущего третьим «Спартака» — 11. Главным тренером команды после ухода Карпина стал испанец Джонатан Альба, работавший в его штабе.

Самым активным игроком на трансферном рынке среди клубов РПЛ зимой был нижегородский «Пари НН». Волжане подписали семерых футболистов, а отдали 13, правда большую часть из них на правах аренды. Стоит отметить переход в «Пари НН» Вячеслава Грулева из московского «Динамо», а также тот факт, что ни один из новичков нижегородцев не старше 25 лет.

Серьезно обновился за зиму и «Зенит». Питерский клуб продал трех бразильцев: Артура, Вендела и Клаудиньо. Клаудиньо перешел в катарский «Аль-Садд», Артур и Вендел подписали контракт с бразильским «Ботафого». При этом Вендел доиграет нынешний сезон в «Зените» и только потом уедет на родину.

40 миллионов евро питерцы потратили на приобретение бразильского вингера Луиса Энрике все из того же «Ботафого». Этот трансфер — самый дорогой в истории «Зенита» в зимнее окно. Помимо Луиса Энрике состав действующих чемпионов России пополнили еще трое футболистов — центральный защитник Ваня Дркушич из Словении, сербский опорник Саша Зделар и его соотечественник правый защитник Огнен Мимович.

Новички у нас пришли достаточно поздно. По сути, новичков не так много, на которых мы можем сейчас рассчитывать Сергей Семак главный тренер «Зенита»

Еще один громкий трансфер зимой провернул ЦСКА. За армейцев теперь будет выступать лучший бомбардир чемпионата Бразилии 2024 года Алеррандро. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на три года и предусматривает опцию продления на сезон. В середине февраля бразилец выкупил свой контракт у «Брагантино», по данным инсайдеров, за 4,2 миллиона евро, и присоединился к ЦСКА.

Есть в РПЛ клубы, которые зимой не подписали ни одного нового футболиста. Это «Краснодар», «Ростов», «Рубин» и «Химки». У последних действует ограничение на дозаявку игроков, в случае с остальными командами это сознательный выбор.

Кто фаворит РПЛ

Главный фаворит РПЛ на момент возобновления сезона — «Зенит». На чемпионство этой команды букмекеры в среднем дают коэффициент 2,00. В случае если питерский клуб оправдает статус фаворита и возьмет золото, то оно станет седьмым подряд и десятым вообще в истории «Зенита». В таком случае по победам подряд в РПЛ «Зенит» опередит «Спартак», а по общему количеству титулов догонит красно-белых.

Именно спартаковцы, на взгляд букмекеров, вторые среди возможных претендентов на чемпионство. В среднем коэффициент на успех команды Деяна Станковича — 3,5. В последний раз «Спартак» брал золото в сезоне-2016/17. Далее согласно котировкам идет «Краснодар». На победу южан букмекеры дают коэффициент 4,00. «Краснодар» пока ни разу в истории не становился чемпионом России. Лучшее достижение клуба Сергея Галицкого — второе место по итогам прошлого сезона.